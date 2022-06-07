ООН не подтвердила обвинения против России в краже украинского зерна

В ООН заявили, что не обладают доказательствами кражи Россией украинского зерна. Обвинения в адрес страны предъявила Украина, сообщил ТАСС.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уточнил на брифинге, что ООН ознакомилась с публикациями в СМИ на эту тему. Специалисты всемирной организации также консультировались с коллегами из Всемирной продовольственной программы.

«У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — подчеркнул Дюжаррик.

В ООН, добавил он, выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.

Глава Евросовета Шарль Мишель на заседании СБ ООН обвинил РФ в краже украинского зерна и блокировке портов Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя после подобных выпадов покинул зал заседаний.