ООН не подтвердила обвинения против России в краже украинского зерна
Представитель генсека ООН Дюжаррик: доказательств кражи Россией украинского зерна нет
В ООН заявили, что не обладают доказательствами кражи Россией украинского зерна. Обвинения в адрес страны предъявила Украина, сообщил ТАСС.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уточнил на брифинге, что ООН ознакомилась с публикациями в СМИ на эту тему. Специалисты всемирной организации также консультировались с коллегами из Всемирной продовольственной программы.
«У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — подчеркнул Дюжаррик.
В ООН, добавил он, выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.
Глава Евросовета Шарль Мишель на заседании СБ ООН обвинил РФ в краже украинского зерна и блокировке портов Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя после подобных выпадов покинул зал заседаний.