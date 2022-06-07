facebook_pixel
    07 июня 2022, 20:01

    ООН не подтвердила обвинения против России в краже украинского зерна

    Представитель генсека ООН Дюжаррик: доказательств кражи Россией украинского зерна нет

    Александра Ломейко

    В ООН заявили, что не обладают доказательствами кражи Россией украинского зерна. Обвинения в адрес страны предъявила Украина, сообщил ТАСС.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уточнил на брифинге, что ООН ознакомилась с публикациями в СМИ на эту тему. Специалисты всемирной организации также консультировались с коллегами из Всемирной продовольственной программы.

    «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — подчеркнул Дюжаррик.

    В ООН, добавил он, выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.

    Глава Евросовета Шарль Мишель на заседании СБ ООН обвинил РФ в краже украинского зерна и блокировке портов Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя после подобных выпадов покинул зал заседаний.