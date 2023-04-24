Мир 24 апреля 2023, 18:39 ООН назвали угрозой для амбиций США Глава МИД Лавров заявил, что ООН и ее устав стали угрозой для амбиций США РИА «Новости»

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ООН и требования ее Устава начали представлять серьезную угрозу для глобальных амбиций США. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

Министр отметил, что после ухода с политической сцены Советского Союза и распада Организации Варшавского договора появилась надежда на реализации курса на многосторонность в Евроатлантике.

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«Но вместо этого западные государства не только сохранили НАТО, но начали поглощать прилегающие территории, включая те, которые являются жизненно важными для интересов России», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия долгое время пытались выйти на многосторонние и взаимовыгодные договоренности, опираясь на принцип неделимости безопасности, который закрепили в документах ОБСЕ в 1999 году и 2010 году.

«Однако НАТО наплевал на обязательства премьеров и президентов стран-членов альянса, начав действовать ровным счетом наоборот, закрепив за собой право на любой произвол», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.