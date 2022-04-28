ООН назвали слабой организацией на Украине

На Украине назвали ООН «слабой организацией». С критикой в ее адрес выступил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Недовольство со стороны Подоляка спровоцировал тот факт, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках усилий по установлению мира на Украине в первую очередь поехал в Россию, а только после этого посетил Киев.

«Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не на Украину. <…> ООН — слабая организация», — привело слова Подоляка украинское интернет-издание «Страна.ua».

Как отметило РИА «Новости», советник главы офиса Зеленского также заметил, что факт того, что в ООН заговорили о гуманитарных коридорах только на 63-й день спецоперации, «звучит странно».

Управление ООН по гуманитарным вопросам создало команду для эвакуации мирного населения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Представители организации 27 апреля обсудили проведение операции с властями Украины и России. При этом, как отметил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, условия для начала эвакуации людей пока еще не обеспечены.