Мир 02 сентября 2023, 18:29 ООН назвали ареной для нечистоплотных методов Запада МИД России: ООН превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада РИА «Новости»

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Организация Объединенных наций (ООН) в последнее время превратилась в площадку для нечистоплотных методов работы западных стран. Об этом заявили в МИД России.

«Арена ООН также превратилась в площадку для нечистоплотных методов работы стран Запада. Налицо попытки продавить политизированные и контрпродуктивные в угоду узкой группы стран, ограничить или прекратить участие в структурах организации неугодные Западу правительства», — указали в ведомстве.

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В министерстве отметили, что на ближайшей сессии Генеральной ассамблеи ООН делегация России вместе со своими единомышленниками предоставит ряд инициатив по глобальным международным сюжетам.

«Предоставим проекты предотвращения милитаризации космоса, укрепления мировой архитектуры нераспространения вооружений и контроля над ними, противодействия героизации нацизма и формирования правил поведения в информационной сфере», — добавили в МИД.

Генеральная ассамблея ООН пройдет с 19 по 29 сентября в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.