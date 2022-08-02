ООН назвала соглашения по экспорту зерна шагом к миру

Соглашения по экспорту зерна из Украины могут стать очень важным шагом к миру. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы полагаем, что это очень важный шаг в правильном направлении <…>. Это также закладывает хороший старт мирному разрешению кризиса», — сказал Цзюнь во время своего выступления на пресс-конференции, посвященной председательству Китая в Совете Безопасности ООН. Цитату привел ТАСС.

В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле четырехстороннее «зерновое» соглашение. Документ обеспечивает безопасный вывоз зерна, продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов. Первый сухогруз с кукурузой покинул порт Одессы в понедельник, 1 августа.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская сторона приняла необходимые меры, чтобы исключить провокации на маршруте судов. Разработал схему гуманитарного коридора Совместный координационный центр, в который вошли представители всех трех стран и ООН.