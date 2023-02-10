Мир 10 февраля 2023, 19:21 ООН назвала подлинной видеозапись с расстрелом пленных россиян боевиками ВСУ Пресс-секретарь УВКПЧ Уртадо назвала видео с расстрелом российских солдат подлинным РИА «Новости»

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило украинскому министру обороны Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Украины с российскими пленными. Слова пресс-секретаря управления Марты Уртадо передал ТАСС.

«Мы озвучили обеспокоенность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства», — сказала она.

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В УВКПЧ добавили, что считают подлинным появившееся в Сети видео с казнью российских солдат украинскими боевиками. Уртадо рассказала, что у них есть другая видеозапись, на которой засняты дополнительные кадры этого происшествия.

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На кадрах также запечатлено признание украинского военного в убийстве и попытка оправдать свой поступок. Он утверждает, что бойцы отказались сдаться и что они были частью группировки ЧВК «Вагнер», рассказала Уртадо.

Пресс-секретарь подчеркнула, это не оправдывает солдат, совершивших преступление.

Ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором украинский боевик расстреливает российского военного. Боец ВСУ спрашивает лежащего на земле солдата, откуда он. Не получив ответа, он выстрелил ему в голову из автомата.