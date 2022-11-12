Мир 12 ноября 2022, 01:51 ООН назвала конструктивным обсуждение продления зерновой сделки с Россией Офис генсека ООН назвал конструктивным обсуждение продления зерновой сделки с РФ Unsplash

Читать 360tv в

Делегации ООН и России обсудили вопрос продления зерновой сделки. Дискуссия прошла конструктивно, заявили в офисе генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша. Цитату привел ТАСС.

«Участники уделили внимание реализации черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждение ее продления», — отметили в ООН.

Реклама

Переговоры делегаций проходили 11 ноября в Женеве. На встрече присутствовали заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс, гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Реклама

Ранее ООН призвала ускорить снятие ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия. Речь шла о поставках в наиболее нуждающиеся страны. По итогам встречи участники делегаций ООН и России договорились об отправке на предстоящей неделе первой партии российских удобрений в Малави.

Россия, ООН, Турция и Украина заключили зерновую сделку в конце июля 2022 года. Договоренности действуют до 19 ноября. После этого они автоматически продлятся, если все стороны соглашения будут не против.