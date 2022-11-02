ООН назвала дату вероятного возобновления движения судов по зерновому коридору | 360°

Мир 02 ноября 2022, 01:15 ООН назвала дату вероятного возобновления движения судов по зерновому коридору Координатор ООН Абдулла: суда могут начать двигаться по зерновому коридору с 3 ноября РИА "Новости"

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ООН надеется, что корабли вновь начнут движение по зерновому коридору уже в этот четверг, 3 ноября. Об этом в Twitter заявил координатор всемирной организации в Совместном координационном центре Амир Абдулла. Он подчеркнул, что экспорт зерна из украинских портов необходимо продолжить.

«Хотя движение кораблей не планируется 2 ноября по зерновому коридору безопасности, мы ожидаем, что загруженные суда отбудут в четверг», — написал он.

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Ранее стало известно, что представители Украины, ООН и Турции приняли решение не планировать движение судов с украинским зерном на 2 ноября. В ООН подчеркнули, что эта отмена временная.

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Россия приостановила участие в «черноморской инициативе» в субботу, 29 октября, после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на такой шаг Россия пошла из-за возникновения угрозы для гуманитарного коридора.

Постпред при ООН Василий Небензя заявил, власти России не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны, так как за время реализации «черноморской инициативы» более 70 судов задержали, некоторые вовсе отстранили за контрабанду.