ООН назвала число украинцев, получивших гуманитарную помощь

ООН и сотрудничающие с ней организации доставили гуманитарную помощь для более чем 2,5 миллиона человек на Украине. Об этом в своем Twitter написал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Вместе с нашими партнерами мы доставили жизненно необходимую помощь для более чем 2,5 млн человек», — сообщил он.

Он также добавил, что на Украине сейчас находятся более 1,3 тысячи сотрудников организации. они занимаются оказанием гуманитарной помощи.

Гуманитарную помощь на Украину доставляют многие страны, в том числе Россия и Китай. РФ в апреле доставила жителям Донбасса и Украины помощь в размере 665 тонн.

Ранее Гутерриш призвал Украину и Россию установить четырехдневное перемирие. По его предложению, оно должно начаться 24 апреля. Также замгенсекретаря ООН Мартин Гриффитс выступил с предложением провести встречу по гуманитарным вопросам под эгидой ООН для Украины и России.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, призывы генсека ООН о гуманитарном перемирии, целью которой является безопасная доставка гуманитарной помощи, вызвали недоумение.