ООН назвала число убитых мирных жителей Донбасса с 2014 года

Более 3,3 тысячи мирных жителей погибли в результате конфликта в Донбассе, который продолжается уже более пяти лет. Об этом говорится в сообщении Организации Объединенных Наций, которая опубликовала его на своей странице в Twitter и прикрепила видео с графикой.

Согласно представленным данным, военные действия продолжаются более пяти лет. За это время убиты 3,3 тысячи мирных граждан, ранения получили около девяти тысяч человек.

Названа дата отвода сил Украины и ДНР в Петровском Подробнее

В результате конфликта появилась «линия соприкосновения» длиной в 427 километров. Она отрезала находящимся за ней людям доступ к основным услугам, которые предоставляет государство.

Около 1,3 миллиона человек оставили свои дома и стали внутренними переселенцами. В помощи и защите сейчас нуждаются 3,5 миллиона мирных жителей. И все эти люди просто хотят мира.

Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Сейчас официальный Киев и власти самопровозглашенных народных республик договорились об отводе войск и вооружений. В минувшую пятницу, 1 ноября, стало известно, что около города Золотое процесс отвода сил полностью завершился. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко. Все данные ополченцы передали наблюдателям миссии ОБСЕ, которые следили за происходящим процессом.

Второе разведение войск и вооружений должно пройти около города Петровское, начиная с понедельника 4 ноября. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это произойдет в случае соблюдения недели тишины

Разведение войск и прекращение огня — это первые пункты «формулы Штайнмайера» по прекращению конфликта на территории Донбасса. Кроме того, при условии выполнения первых пунктов соглашения пройдет саммит нормандской четверки, которые обсудят дальнейшие шаги для урегулирования ситуации.