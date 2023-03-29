Мир 29 марта 2023, 20:58 ООН нашла способ решения вопроса экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки Представитель ООН Дюжаррик призвал мировых игроков помочь с экспортом удобрений из России РИА «Новости»

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Выполнение условий зерновой сделки по возвращению на мировые рынки российских удобрений требует участия и взаимодействия большого числа участников рынка. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.

Всемирная организация, подчеркнул Дюжаррик, продолжает работать над реализацией меморандума об обеспечении экспорта российского зерна и удобрений.

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«Это также требует активного и позитивного взаимодействия большего числа других игроков, с которыми мы продолжим взаимодействовать», — сказал он.

Представитель Генсека ООН пояснил, что речь идет о странах и предприятиях.

В последний раз Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60, а не на 120 дней, как это было ранее. Постоянный представитель страны в ООН Василий Небензя заявил, что этот сокращенный срок продления можно увеличить, если ООН выполнит взятые на себя обязательства в рамках подписанного меморандума. Речь идет о снятии ограничений по экспорту сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России на мировые рынки.

В качестве мер Небензя предложил подключить Россельхозбанк к международной системе межбанковских переводов SWIFT, снять санкции на поставки сельхозтехники, отменить ограничения страхования сухогрузов, возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировать счета финансовой деятельности российских компаний.

Соглашения о вывозе украинского зерна и снятии ограничений с экспорта российского продовольствия страны подписали при участии представителей Турции и ООН в июле 2022 года.