Мир 16 августа 2023, 20:02 ООН направит представителя на саммит БРИКС Представитель генсека ООН Хак подтвердил участие организации в саммите БРИКС РИА «Новости»

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Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет с представителем ООН. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, кто именно поедет на предстоящую встречу глав государств объединения. Хак подчеркнул, что раскроет детали в начале следующей недели.

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«ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР», — заявил он.

В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Главной темой встречи станет вопрос о включении в организацию новых государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите по видеосвязи. Очно страну представит министр иностранных дел Сергей Лавров.