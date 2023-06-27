Мир 27 июня 2023, 21:03 ООН направила Украине серьезное предупреждение из-за гибели детей в результате атак Представитель ООН Гамба: организация сделала предупреждение Киеву из-за жертв среди детей РИА «Новости»

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ООН сделала серьезное предупреждение Украине из-за жертв среди детей в ходе конфликта с Россией. Об этом ТАСС заявила спецпредставитель генсека организации по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба.

Журналист задал вопрос, почему в докладе Гамбы российские ВС включили в список тех, кто совершил «серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов», а украинскую сторону — нет. При этом в отчете перечисляются подтвержденные случаи, когда действия ВСУ привели к гибели и увечью детей, а также атаки на школы и лечебные учреждения.

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«Я думаю, что решение о предупреждении было очень важным. Это очень серьезное предупреждение. <…> Предупреждение было сделано, потому что Украина была очень близка к внесению в список», — сказала Гамба.

По ее словам, Россия и Украина тесно сотрудничают с ООН по этому вопросу, и количество жертв и пострадавших среди детей в последнее время заметно снижается.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Херсонской области погиб годовалый ребенок. Во время атаки он гулял во дворе дома.