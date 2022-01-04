facebook_pixel
    04 января 2022, 20:33

    ООН надеется, что консультации России, США и НАТО приведут к деэскалации

    Наталья Жуковская

    Организация Объединенных Наций (ООН) надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    ООН надеется, что консультации России, США и НАТО приведут к деэскалации

    «Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира», — сказал он.

    Он, в частности, выразил озабоченность украинским вопросом, а также сообщил, что в ООН надеются на продолжение контактов по ситуации вокруг Украины, даже если напряженность сохранится, сказал представитель.

    В ООН не хотели бы видеть никаких военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили

    Стефан Дюжаррик.

    Украинские власти могут рассчитывать на защиту с американской стороны. Об этом ранее заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс. «Украина может полностью положиться на США в защите суверенитета и территориальной целостности», — отметил он.