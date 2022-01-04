ООН надеется, что консультации России, США и НАТО приведут к деэскалации

Организация Объединенных Наций (ООН) надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира», — сказал он.

Он, в частности, выразил озабоченность украинским вопросом, а также сообщил, что в ООН надеются на продолжение контактов по ситуации вокруг Украины, даже если напряженность сохранится, сказал представитель.

В ООН не хотели бы видеть никаких военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили Стефан Дюжаррик.

Украинские власти могут рассчитывать на защиту с американской стороны. Об этом ранее заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс. «Украина может полностью положиться на США в защите суверенитета и территориальной целостности», — отметил он.