Мир 25 апреля 2023, 22:32 ООН начала усиленную работу над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений Офис Генсека ООН сообщил о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений РИА «Новости»

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ООН ведет усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта российских аммиачных удобрений, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС. ООН также продвигает вопрос торговли российскими продуктами и удобрениями.

«Мы продолжаем усердную работу над запуском трубопровода для аммиачных удобрений, что является частью черноморской зерновой инициативы», — отметил Дюжаррик.

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Он добавил, что ООН продвигает расширение торговли российскими продуктами и удобрениями параллельно с работой над запуском трубопровода.

По словам официального представитель главы ООН, «есть пара препятствий», которые в организации пытаются преодолеть.

Япония и страны ЕС выступили против предложения США странам G7 о запрете всего экспорта в Россию. По их мнению, такой шаг невозможен. Штаты сделали такое предложение на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, которая позволяет России продолжать импортировать технологии Запада, указали два чиновника газете The Financial Times.