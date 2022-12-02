Мир 02 декабря 2022, 16:18 ООН начала расследование видеозаписи казни российских военнопленных Глава комиссии ООН Месе заявил, что в организации изучают кадры казни военных ВС России РИА «Новости»

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ООН начала изучать видео с казнью российских военнослужащих. Об этом сообщил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе. Его процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом во время пресс-конференции. Мероприятие прошло в Киеве. Также Месе отметил, что в организации знают о случившемся.

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«Сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сказал он.

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Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к тщательному изучению ситуации, а также наказанию виновных.

Речь идет о кадрах, которые появились в Сети в ноябре. На них показали казнь 10 военнопленных из России украинскими солдатами. Жертвы расстрела лежали на земле.

По данным председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.