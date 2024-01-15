Мир 15 января 2024, 12:54 ООН начала поиск денег на гуманитарную помощь Украине ООН запросила у доноров 4,2 миллиарда долларов на гумпомощь украинским беженцам РИА «Новости»

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Необходимая сумма для помощи украинским беженцам, а также принявшим их общинам в 2024 году составит 4,2 миллиарда долларов. За выделением необходимых средств Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Управление верховного комиссара организации по делам беженцев (УВКБ) обратились к спонсорам. Об этом сообщило агентство Reuters.

В рамках обращения УКГВ запросило о выделении 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллиона человек, которых признали остро нуждающимися. УВКБ заявило о необходимости 1,1 миллиарда долларов для поддержки 2,3 миллиона украинских беженцев и общин, которые их приняли.

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«Сотни тысяч детей живут в сообществах, находящихся на передовой в течение года, напуганные, травмированные и лишённые своих основных потребностей», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филипп Гранди.

Он подчеркнул, что только этот факт должен заставить страны-спонсоры сделать все, чтобы увеличить поставки гуманитарной помощи на Украину.

По данным управлений международной организации, общее число покинувших Украину жителей после 24 февраля 2022 года составило 6,3 миллиона человек, еще более четырех миллионов стали внутренними переселенцами.

Покинувшие Украину беженцы за границей столкнулись с новыми проблемами. В начале января правительство Шотландии отказало областным властям в оплате гостиниц, где разместили прибывших в страну вынужденных переселенцев. Власти напомнили, что выделение денег изначально носило временный характер и за проведенное в Шотландии время беженцы могли найти работу и подходящее жилье.