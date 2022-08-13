ООН: на греко-турецкой границе застряли около 40 мигрантов

Примерно 40 мигрантов застряли на острове между Турцией и Грецией. Об этом в Twitter-аккаунте сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены безопасностью примерно 40 человек, предположительно, оказавшихся на островке на греко-турецкой границе», — сообщили представители ведомства.

По их данным, один ребенок уже мог погибнуть при трагических обстоятельствах. Состояние других мигрантов пока неизвестно. Национальность этих людей не уточняется. Также не сообщается, каким образом пострадавшие оказались на острове.

Представители УВКБ призвали к срочному разрешению ситуации. По их словам, если не принять меры в ближайшее время, жизни других застрявших на острове мигрантов также будут потеряны.

Сотрудники ведомства заявили, что организация и ее партнеры не имеют доступа к месту пребывания этих людей. Однако они по-прежнему призывают правительства Греции и Турции сделать все возможное для немедленного спасения группы.