Важное 18 мая 2023, 11:15 ООН и ОБСЕ стали институтами давления и конфронтации — Лукашенко Президент Лукашенко: ООН и ОБСЕ стали институтами давления и конфронтации РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становятся институтами конфронтации и давления. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.

«Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, становятся подручными собачками для западных государств», — сказал он во время встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ государства.

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Лукашенко назвал такие действия безответственными и недальновидными. Политик подчеркнул, что Белоруссия все равно открыта к диалогу, который должен быть направлен на укрепление мировой и региональной безопасности. Он призвал остановить конфронтацию и возвратиться к мирному решению вопросов.

«Подчеркну: диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко высказал мнение, что нужно разработать новый документ по достижению мира на Украине. Он призвал стороны вернуться за стол переговоров.