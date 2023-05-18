18 мая 2023, 11:15
ООН и ОБСЕ стали институтами давления и конфронтации — Лукашенко
Президент Лукашенко: ООН и ОБСЕ стали институтами давления и конфронтации
Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становятся институтами конфронтации и давления. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.
«Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, становятся подручными собачками для западных государств», — сказал он во время встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ государства.
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Лукашенко назвал такие действия безответственными и недальновидными. Политик подчеркнул, что Белоруссия все равно открыта к диалогу, который должен быть направлен на укрепление мировой и региональной безопасности. Он призвал остановить конфронтацию и возвратиться к мирному решению вопросов.
«Подчеркну: диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным», — заявил белорусский лидер.
Также Лукашенко высказал мнение, что нужно разработать новый документ по достижению мира на Украине. Он призвал стороны вернуться за стол переговоров.
Александр Лукашенко
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