Мир 18 мая 2023, 11:10 ООН и ОБСЕ превратятся в институты давления и конфронтации – Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко: ООН и ОБСЕ станут институтами давления и конфронтации Pxhere

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ООН и ОБСЕ становятся институтами противоборства. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, написало БелТА.

«Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, — сказал президент.

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Кроме того, белорусский лидер упрекнул организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в бездействии. Он подчеркнул, что ОБСЕ пора принять какие-то решения.

«Мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся, обсудим проблемы. Еще до специальной военной операции. Ноль», — добавил Лукашенко.

По словам президента, это говорит о том, что организация сама стремится развязать «войнушку».

Заявления об украинском контрнаступлении, по мнению Лукашенко — дезинформация. Глава республики считает, что в основу переговоров по урегулированию ситуации на Украине должны лечь новые договоренности.

Глава республика также признался, что видит в действиях НАТО по расширению военно-политического блока — угрозу. Некоторые государства, отметил он, буквально становятся полигоном для испытания западного оружия.