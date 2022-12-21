Мир 21 декабря 2022, 21:38 ООН хотела бы видеть мир на Украине — Дюжаррик Представитель ООН Дюжаррик: организация хотела бы видеть завершение конфликта на Украине РИА «Новости»

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В Секретариате ООН заявили, что хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эскалацию конфликта, видели, что страдает все больше людей. Так что мы хотели бы видеть конец конфликта в соответствии с Уставом ООН», — сказал он.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пентагон выделил Украине дополнительную военную помощь в размере 850 миллионов долларов. В новый пакет вошли комплексы противоракетной обороны Patriot.

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Дополнительный транш к пакету военной помощи на один миллиард долларов одобрил президент США Джо Байден. В список новой военной помощи внесли 50 тысяч ракет для системы залпового огня «Град» и 45 тысяч снарядов к орудиям калибром 152 миллиметра.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря выступит на совместной сессии обеих палат Конгресса США. Украинский лидер озвучит вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Соединенных Штатов.