21 декабря 2022, 21:38
ООН хотела бы видеть мир на Украине — Дюжаррик
Представитель ООН Дюжаррик: организация хотела бы видеть завершение конфликта на Украине
В Секретариате ООН заявили, что хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы видели эскалацию конфликта, видели, что страдает все больше людей. Так что мы хотели бы видеть конец конфликта в соответствии с Уставом ООН», — сказал он.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пентагон выделил Украине дополнительную военную помощь в размере 850 миллионов долларов. В новый пакет вошли комплексы противоракетной обороны Patriot.
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Дополнительный транш к пакету военной помощи на один миллиард долларов одобрил президент США Джо Байден. В список новой военной помощи внесли 50 тысяч ракет для системы залпового огня «Град» и 45 тысяч снарядов к орудиям калибром 152 миллиметра.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря выступит на совместной сессии обеих палат Конгресса США. Украинский лидер озвучит вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Соединенных Штатов.
США
Украина
ООН
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