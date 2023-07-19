Мир 19 июля 2023, 09:45 ООН дали еще 3 месяца на выполнение российской части зерновой сделки Захарова: у секретариата ООН есть 90 дней для выполнения условий зерновой сделки РИА «Новости»

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По условиям зерновой сделки стороны должны уведомить о выходе из нее за 90 дней. По этой причине у ООН есть еще три месяца для выполнения своих обязательств по снятию ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

«У ООН еще есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов. <…> Будут конкретные результаты — вернемся к обсуждению этого вопроса», — сказала она.

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Дипведомство 18 июля напомнило, что в 2022 году в Стамбуле подписали два соглашения — о «черноморской инициативе» и меморандум Россия — ООН, сообщил RT. Международная организация объявила, что морские перевозки украинского зерна, преимущественно кормовой кукурузы в развитые страны, спасли мир от голода. Важность поставок российской продукции, в том числе пшеницы для стран Азии и Африки, и удобрений в организации, по словам МИД, проигнорировали. По условиям шестого пункта меморандума соглашение должно действовать три года. В случае выхода одной из сторон она должна уведомить об этом за три месяца.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Турции Хаканом Фиданом альтернативу зерновой сделке по вывозу зерна бедным странам.