ООН: число беженцев с Украины составило 1 миллион за неделю

С начала российской военной операции на Украине количество беженцев из этой страны составило 1 миллион человек. Об этом в своем Twitter сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны. Для многих миллионов людей внутри Украины пришло время, чтобы оружие замолчало, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь», — написал он.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев 28 февраля предполагал, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь 4 млн.

Почти полмиллиона беженцев прибыли в Польшу,,. Также жители Украины отправляются в соседнюю Молдавию, Румынию и Венгрию.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Западные страны осудили действия Москвы, потребовали отвода войск и ввели новые санкции.