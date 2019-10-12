ООН будет экономить на отоплении из-за долгов США

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вводят серьезные меры экономии из-за задолженности по взносам в размере около 1,4 миллиарда долларов. С 14 октября в здании ограничат расход электричества, убавят отопление, сократят время работы столовых и будут экономить на переводах, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.

Главным должником являются США — всего страна не заплатила один миллиард 55 миллионов долларов.

Во вторник Гутерриш заявил, что организация столкнулась самым серьезным финансовым кризисом за 10 лет.

«Мы рискуем исчерпать резервы для операций по поддержанию мира, а в ноябре у нас не будет достаточно средств для выплаты заработной платы», — предупредил он.

Как отмечала The Washington Post, одной из причин образования долга США стало то, что ООН утверждает бюджет на календарный год, а в Соединенных Штатах финансовый год начинается в октябре. Американский чиновник заявил изданию, что большая часть долга страны будет погашена к концу ноября.

До этого ООН урежет все возможные расходы. В письме, которое Гутерреш направил в структурные подразделения организации, говорится, что с середины октября будет ограничен наем новых сотрудников, несмотря на наличие вакансий, сообщило РИА «Новости».

Заявления неправительственных организаций не будут переводить на рабочие языки ООН. Документы останутся на языке оригинала.

Кондиционирование и обогрев помещений сократят с 18:00 до 8:00 следующего дня. Термостат установят на 21 градус Цельсия.

Эскалаторы, которые мало используются, или где им существует альтернатива в виде лифта, будут закрыты.

Время работы столовых также сократят.