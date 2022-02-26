ООН: более 150 тысяч человек уехали из Украины за границу

Более 150 тысяч человек покинули Украину уехали из Украины. Большая часть перебрались Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие — в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны», - рассказал он.

Уточняется, что активнее перемещает и население Украины, но из-за военных действий сложно оценить масштабы и насколько людям оказывается помощь.

24 февраля в 05:30 утра президент России Владимир Путин объявил начало военной операции по демилитаризации Украины. Он уточнил, что захват территорий не планируется.

Политолог Алексей Ярошенко заявил, что военная операция была необходима, так как ее спровоцировали «многолетние действия по понижению безопасности» России.

«Это нескончаемое расширение НАТО на восток, это действия на юго-востоке Украины в отношении этнически русских граждан», — заявил он.