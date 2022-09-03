Мир 03 сентября 2022, 07:30 Поделиться Telegram

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Viber ООН активно контактирует с США по поводу виз для делегации Лаврова Пресс-служба генсека ООН заявила, что по визам для делегации Лаврова есть контакт с США РИА «Новости»

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ООН активно контактирует с США по поводу виз для делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявили в пресс-службе генсека всемирной организации.

Речь идет об участии главы внешнеполитического ведомства в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Мы активно взаимодействуем с миссией США по визам для делегаций на предстоящие мероприятия в штаб-квартире ООН и поддерживаем связь с миссией США по конкретным случаям», — сообщили в пресс-службе генсека ООН ТАСС.

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Ранее постпред РФ Василий Небензя направил письмо генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу. В нем говорилось, что сложная ситуация с въездными документами для делегации Лаврова отмечается нескольких месяцев. Небензя обратился с просьбой «подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы».

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует 20 сентября. На нее традиционно прибывают главы стран и министры. Выступление Лаврова намечено на 24 сентября.

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