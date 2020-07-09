Онлайн-проект о выборах запустят на Украине

Создание онлайн-платформы входит в проект «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения». Появление такого интернет-ресурса необходимо из-за частых изменений в украинском законодательстве.

«Учитывая постоянные и частые изменения, которым подвергаются законы Украины, причем зачастую накануне связанных с ними выборов, по запросу главного национального партнера проекта, ЦИК Украины, Совет Европы поддержит разработку и запуск постоянной онлайн-платформы ЦИК для изучения и повышения осведомлённости о выборах», — говорится в документе.

На платформе опубликуют информацию о выборах: инфографику, брошюры, видеоролики, онлайн-курсы, образовательные блоги и игры. Все они будут периодически обновляться.

Интернет-проект нужен для повышения политической и правовой культуры избирателей. Это относится и к знаниям, связанным с избирательным законодательством Украины, процессом выборов.

Запустить ресурс планируют в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине. В рамках данного тендера Совет Европы готов выделить до 150 тысяч евро.