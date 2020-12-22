Онлайн-инаугурацию Трампа назвали политической игрой

В США сторонники действующего президента Дональда Трампа решили провести ему онлайн-инаугурацию. Политолог Наталия Елисеева предположила в беседе с «360», что реальных действий не будет.

Оба американских лидера — Дональд Трамп и признанный победителем на выборах Джо Байден — сейчас ведут активную пиар-кампанию. Последний недавно вакцинировался от коронавируса и показал, что готов трудиться на благо страны.

«Естественно, Трампу нужен какой-то ответ. По теме коронавируса он ответить уже ничего не может в силу обстоятельств. Кампания Байдена строилась как раз против политики Трампа по коронавирусу. Нужно что-то новое. Его слова лично не воспринимаются, для этого подключаются именно его команда, штаб, соратники и политические приближенные», — пояснила Елисеева.

Все эти действия, добавила она, направлены на демонстрацию того, что списывать со счетов Трампа пока рано: он как занимал определенную политическую нишу, так и будет ее занимать. Однако реальность, по словам политолога, отличается от представленной сторонниками президента.

«Создается впечатление, что команда Трампа выторговывает себе некие преференции. <…> Продолжается эта вакханалия с непризнанием выборов. Хотя понятно — признавай, не признавай, все равно все решено», — сказала Елисеева.

Неопределенность остается и из-за людей Трампа, которые занимают должности в политической системе США. Администрацию президента после его ухода могут покинуть Иванка Трамп, ее супруг и другие политики. Сам Трамп не может не реагировать на происходящее, поскольку является «заложником своего амплуа и поведения». Однако на реальные действия его сторонники не пойдут.

«Есть только Трамп, его команда — и против них весь политический истеблишмент. Это просто политическая игра, картинка, которую создают с обеих сторон. Байден ждет. Каждый [президент] сейчас занимается собой», — заключила политолог.