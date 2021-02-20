Онлайн-энциклопедию Wikipedia заблокировали в Мьянме

Международная некоммерческая организация NetBlocks рассказала, что в Мьянме заблокировали доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia на всех языках. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что блокировка Wikipedia является частью режима интернет-цензуры, который установили военные Мьянмы после госпереворота. ИА НСН добавило, что в стране уже шестую ночь подряд происходят сбои в работе интернета.

По данным информагентства, о введении чрезвычайного положения в Мьянме и смещении руководства страны было объявлено 1 февраля. Военные объяснили это фальсификациями на выборах, которые прошли в ноябре.