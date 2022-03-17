Онколог из Турции Озлем Эр рассказала о новом подходе к борьбе с раком

В последнее время в онкологии активно развивается персонализированная таргетная терапия. Она позволяет более точно обнаруживать и уничтожать раковые клетки без повреждения здоровых. Об этом направлении рассказала заведующая отделением медицинской онкологии университета Acıbadem, профессор Озлем Эр.

Важность комплексного подхода

По ее словам, такая терапия практикуется в клинике Acıbadem, пациентами которой каждый год становятся более 50 тысяч человек из разных стран мира.

Врач обратила внимание, что для успешной борьбы с раком недостаточно просто найти центр с новейшим оборудованием или известным врачом. Конечно, ни без того, ни без другого не обойтись, но победить болезнь можно, только если корректно установлен диагноз, вовремя получено нужное лечение и на всех этапах пациент чувствует уверенность, что находится в надежных руках специалистов, отлично разбирающихся в своем деле.

«По нашему глубокому убеждению, онкологический центр просто обязан быть центром комплексного лечения рака. Под комплексным лечением мы подразумеваем, что в таком центре должны быть отделения: медицинской онкологии; радиационной онкологии; хирургической онкологии; патологии; молекулярной патологии; ядерной медицины; рентгенологии. Если все эти подразделения расположены в одном центре и обладают необходимым опытом в диагностике и лечении рака — вероятность успеха значительно возрастает», — сказала профессор.

Таргетная терапия

Отдельно она рассказала о персонализированной таргетной терапии. По ее словам, эта схема работает следующим образом. После подтверждения онкологического диагноза проводят ряд тестов, чтобы определить стадию (распространились ли раковые клетки на другие органы) и градирование (насколько сильно пораженные клетки отличаются от нормы) опухоли. На основании полученных результатов разрабатывается персонализированный план лечения, базирующийся на точных характеристиках опухоли и особенностях конкретного пациента.

В клинике Acıbadem, по ее словам, история болезни каждого нового пациента с онкологией обсуждается на специальном консилиуме по опухолям, в состав которого входят онкологи различных специализаций. Это помогает рассмотреть все доступные на сегодняшний день подходы и методы лечения для каждого конкретного случая и составить оптимальный план действий.

Такой подход к таргетному уничтожению раковых клеток стал возможен благодаря новейшим разработкам в медикаментозном лечении рака, среди которых новое поколение высокоспециализированных лекарственных средств, способных атаковать цели внутри раковых клеток или на их поверхности; иммунотерапия.

«Иммунные клетки — это воины нашего тела, наша цель — их активировать и заставить атаковать раковые клетки так, как они атакуют вирусы или бактерии», — отметила онколог.

Профессор также напомнила, что лучше всего поддается лечению рак, который удалось выявить на ранней стадии. Именно поэтому так важно не пропускать ежегодный медицинский осмотр и заранее отслеживать любые тревожные симптомы. При необходимости можно обратиться за помощью к специалистам Acıbadem, у которых есть опыт, технологические возможности и которые подходят к лечению рака комплексно, заключила Озлем Эр.