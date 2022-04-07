Онищенко заявил, что американцы считают славян «второстепенным материалом»

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прокомментировал деятельность американских биолабораторий на территории Украины. По его словам, американцы считают славян «второстепенным материалом». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Онищенко отметил, что система лабораторий создана американцами по всему миру. Однако Россию в первую очередь интересуют те, которые находятся возле нашей страны — в Казахстане, Грузии и на Украине.

Доктор не исключает, что в системе лабораторий, которая создана на Украине, могли проводить испытания, поскольку славян американцы рассматривают как «второстепенный материал». Хантавирус, по его словам, та инфекция, которая рассматривается как одна из возможных биологических атак со стороны США.