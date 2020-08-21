Онищенко рассказал о российском сценарии борьбы с коронавирусом

Он напомнил, что при борьбе с коронавирусом было две тактики: скандинавская и европейская. Первая подразумевала под собой ношение масок и соблюдение социальной дистанции, вторая — закрытие границ. Однако скандинавские страны побороть вирус не смогли, именно поэтому Россия пошла по сценарию Европы.

«Вы спросите, а почему мы по скандинавскому пути не пошли? А ответ понятен — вы представляете, какой бы защитно-правовой визг стоял бы на всей планете? Ведь наша вакцина тоже несет на себе издержки этого: „Как Россия могла создать эту вакцину? Да вы, что? Да, они там не те!“. Не надо, мы миру подарили технологии, потому что именно Россия инициировала ликвидацию этой угрозы», — заявил Онищенко.