Онищенко рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России

России не стоит бояться бубонной чумы. Она не придет из-за границы, а ситуация в регионах находится под контролем. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем», — сказал он в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По его словам, случаи болезни в Юго-Восточной Азии не опасны для россиян из-за отдаленности и закрытых границ. Депутат отметил, что в РФ есть противочумные станции. К тому же каждой весной проводятся профилактические работы для нераспространения инфекции.

Онищенко объяснил, что заразиться можно при порезе во время разделки мяса больного зверя или при укусе блохи, которая живет на инфицированном животном. Однако такие случаи маловероятны.

Бубонную чуму нашли у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай. Там же еще одного человека госпитализировали с подозрением на инфекцию. Кроме того, чуму нашли у скотовода на севере Китая. Распространителями болезни являются сурки, которых едят в Монголии вопреки запретам.

Ранее медики назвали симптомы бубонной чумы.