Онищенко предрек ухудшение эпидемической обстановки из-за китайского Нового года

«На мой взгляд, ситуация серьезная, — заявил Онищенко. — В начале декабря мы взяли на себя обязанность смотреть за этим. Сейчас статистика такова, что общее число зараженных достигло 224 человек, из них 35 находятся в тяжелом состоянии и девять — в очень тяжелом. Это восточно-азиатский коронавирус. И есть обстоятельства, которые осложняют ситуацию. Во-первых, 25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону — возможен рост, потому что все перемешаются. Это касается и России, потому что у нас на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают у нас: они все уедут туда, а потом приедут назад».

Ранее Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) при Минздраве РФ начали создание экспресс-теста для определения вируса 2019-nCoV.

На данный момент подтверждено почти 300 случаев заболевания. Заражения происходят в Китае, Таиланде, Японии и Южной Корее. Зафиксированы четыре летальных исхода.

Роспотребнадзор дал россиянам советы, как не заразиться коронавирусом в поездке в Китай. Путешественникам посоветовали чаще мыть руки, пить только бутилированную воду и избегать рынков.