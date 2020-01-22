Онищенко предложил ограничить въезд китайцев из-за эпидемии короновируса

Онищенко призвал подумать «об ограничении въезда в Россию китайских туристов» и высказал мнение, что «скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события».

«На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям», — добавил депутат.

Эпидемия вируса началась в КНР 31 декабря прошлого года. На данный момент известно о 500 заболевших и девяти погибших.