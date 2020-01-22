Онищенко предложил ограничить въезд китайцев из-за эпидемии короновируса
Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора страны Геннадий Онищенко заявил, что следует запретить туристам из Китая въезд в Россию, пока не закончится эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила «Газета.ру».
Онищенко призвал подумать «об ограничении въезда в Россию китайских туристов» и высказал мнение, что «скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события».
«На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям», — добавил депутат.
Эпидемия вируса началась в КНР 31 декабря прошлого года. На данный момент известно о 500 заболевших и девяти погибших.