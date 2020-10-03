Онищенко оценил шансы Трампа на выздоровление

Дональд Трамп — «трудный пациент», потому что он проявляет слишком большую активность. Для выздоровления ему придется значительно сократить ее.

«Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — заявил Депутат Государственной думы, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Вечерней Москве».

По мнению Онищенко, врачи сделают все возможное, чтобы вылечить Трампа. Потому что сейчас в США очень непростой период, когда страна нуждается в лидере. На данный момент в штатах коронавирусом заразились порядка семи миллионов человек. Онищенко также призвал пожелать Трампу скорейшего выздоровления.

Ранее Дональд Трамп опубликовал первое видеообращение после заражения коронавирусной инфекцией. Он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что отправляется в в военный госпиталь имени Уолтера Рида проходить лечение. Также президент намерен не бросать на время выздоровления работу. В госпитале Трамп проведет несколько дней, он уже прибыл туда на вертолете.