Онищенко объяснил оговорки и забывчивость Байдена

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко обсудил с РИА ФАН забывчивость и частые оговорки президента США Джо Байдена.

Онищенко напомнил, что Байдену уже 78 лет, и у него могут быть склерозированные сосуды. По его словам, это говорит не о каком-то заболевании, а о возрасте.

«Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все следствие», — цитирует парламентария «Экономика Сегодня».

Онищенко заметил, что подавляющее большинство американских законодателей имеют возраст от 70 лет и выше. Сам Байден был конгрессменом около 30 лет.

«Несмотря на его работоспособность в 78 лет, эти явления свидетельствуют о склерозированных сосудах головного мозга», — сказал депутат.