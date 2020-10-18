Онищенко назвал «лахудрой» помощницу Трампа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обвинил службу безопасности американского президента Дональда Трампа в халатности. Также он назвал помощницу главы Белого дома «лахудрой».

Пока помощница президента США Хоуп Хикс не заболела COVID-19, в Белом доме никого не проверяли на эту инфекцию, считает Онищенко. Свое мнение он высказал в эфире НТВ.

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего», — сказал он. Онищенко также отметил, что администрация США «очухалась», когда у женщины появилась клиническая картина заболевания.

Охрана Трампа, по мнению Онищенко, плохо организована, а в службе безопасности просто не понимали угрозы инфекции. Вирус проник в организм политика, несмотря на поездки Трампа в бронированном автомобиле.

2 октября стало известно, что Трамп подцепил коронавирус. Также COVID-19 был выявлен у первой леди США, напоминает НСН. Уже 10 октября американский лидер впервые после заражения вышел на публику. Он общался с людьми с балкона Белого дома — на лужайке под окнами собрались несколько сотен его сторонников. Президент вышел к ним в маске, однако сразу же ее снял. Свое выступление Трамп начал с заявления о своем здоровье. Российский инфекционист Владислав Жемчугов ранее объяснил быстрое выздоровление президента США от COVID-19.