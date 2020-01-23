Онищенко: коронавирус из Китая возник давно

Коронавирус из китайского Уханя, унесший жизни уже 17 человек, возник давно. Такое заявление сделал экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он считает, что вирус появился долгое время назад. Однако только недавно перешел на человека.

«Сейчас он преодолел видовой барьер. Поначалу думали, что это морепродукты, однако эта версия ненадежна. Речь идет о пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи», — заявил Онищенко Рен ТВ.

Первые случаи заражения неизвестным заболеванием зафиксировали в Ухане в конце декабря 2019 года. Сначала врачи думали, что инфекция связана с морепродуктами. Ведь первыми больными были работники городского рынка. Также специалисты считали, что заболевание не может передаваться от человека к человеку. Позже эти заявления не получили подтверждения.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 570 человек. Вирус распространился не только в Китае, случае заболевания зафиксировали в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. В России два человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. Диагноз одного из них не подтвердился.

Сейчас идут споры о том, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из китайских интернет-магазинов. «Почта России» заявила, что соблюдает все меры безопасности.