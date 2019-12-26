Они воруют нашу нефть. Сирия будет судиться с США

Советник сирийского президента по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила, что правительство готовит иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов страны

Об этом она заявила в программе «Игра наций» панарабского телеканала Al Mayadeen. Советник подчеркнула, что Дамаск проводил геологоразведочные работы на своих нефтяных месторождениях вместе с российскими компаниями. Шаабан подчеркнула, что Сирия координирует свои действия с Россией и Ираном, чтобы противостоять американскому экономическому и политическому давлению.

В Минобороны РФ уже заявляли, что Вашингтон контрабандой вывозит нефть из Сирии. Причем караваны танкеров охраняют частные военные компании.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет делать с нефтью в Сирии все что захочет. Он подчеркнул, что сирийские месторождения контролируются США ради охраны их от террористов. В октябре текущего года Трамп заявлял, что Америка намерена сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.