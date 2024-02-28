Мир 28 февраля 2024, 20:56 «Они умоляют». Итальянцев встревожило странное поведение ВСУ Fatto Quotidiano: бойцы ВСУ умоляют Запад завершить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ призывают страны Запада сделать все, чтобы остановить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

«В Италии распространяют искаженную информацию о военных действиях на Украине, поэтому я должен говорить прямо: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт. Они больше не в силах идти на верную смерть», — указали в материале.

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Автор статьи утверждает, что молодые украинцы уже не хотят участвовать в боевых действиях. Они не боятся оказывать сопротивление и пытаются всеми способами покинуть страну. Также нередки случаи, когда военные ВСУ специально делают себе переломы, чтобы не идти в бой.

Попавшие в плен украинские солдаты часто жалуются на обстановку внутри ВСУ и большие потери. Бойцы ВСУ не могут защититься от атак из-за отсутствия патронов.

Военный обозреватель Борис Рожин ранее показал видео, в котором военнослужащий ВСУ рассказал, что мечтает, чтобы ему оторвало ногу. Таким образом он бы смог сбежать с поля боя.