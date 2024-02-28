28 февраля 2024, 20:56
«Они умоляют». Итальянцев встревожило странное поведение ВСУ
Fatto Quotidiano: бойцы ВСУ умоляют Запад завершить конфликт на Украине
Солдаты ВСУ призывают страны Запада сделать все, чтобы остановить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.
«В Италии распространяют искаженную информацию о военных действиях на Украине, поэтому я должен говорить прямо: солдаты ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт. Они больше не в силах идти на верную смерть», — указали в материале.
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Автор статьи утверждает, что молодые украинцы уже не хотят участвовать в боевых действиях. Они не боятся оказывать сопротивление и пытаются всеми способами покинуть страну. Также нередки случаи, когда военные ВСУ специально делают себе переломы, чтобы не идти в бой.
Попавшие в плен украинские солдаты часто жалуются на обстановку внутри ВСУ и большие потери. Бойцы ВСУ не могут защититься от атак из-за отсутствия патронов.
Военный обозреватель Борис Рожин ранее показал видео, в котором военнослужащий ВСУ рассказал, что мечтает, чтобы ему оторвало ногу. Таким образом он бы смог сбежать с поля боя.
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