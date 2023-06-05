Мир 05 июня 2023, 04:15 «Они тебя используют». В США раскрыли истинное отношение НАТО к Зеленскому Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад ненавидит, не уважает и использует Зеленского YouTube

Читать 360tv в

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на вступление в НАТО иллюзорны, заявил в эфире YouTube-канале U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Военный рассказал об истинном отношении Запада к украинскому лидеру.

Риттер назвал Зеленского «помешанным человеком» и задал риторический вопрос, неужели глава Украины не понимает, что его страну никогда не примут в НАТО. Экс-разведчик считает, что украинский президент живет в вымышленном мире и не понимает истинного отношения к нему Запада.

Реклама

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил Риттер.

Так американский экс-разведчик прокомментировал требование Зеленского предоставить ему «дорожную карту» для вступления Украины в НАТО. Альянс пока терпит это хамство, так как им нужна Украина. Но не как равноправный член, а лишь как прокси-полигон для противостояния с Россией.