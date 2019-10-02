  • «Они там есть, и нам это не нравится». Трамп разрешил некоторым странам решать дела Арктики

    02 октября 2019, 23:44

    Редакция сайта 360°

    Президент США Дональд Трамп заявил, что все вопросы, касающиеся Арктики, должны решаться странами, прилегающими к региону, сообщил ТАСС.
    «Они там есть, и нам это не нравится». Трамп разрешил некоторым странам решать дела Арктики

    Глава Белого дома встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисто и выразил обеспокоенность по поводу растущего интереса России и Китая к Арктике. Президент США считает, что у Китая нет права на претензии к региону.

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    «Америка и Финляндия сотрудничают в деле продвижения стабильности, свободы судоходства и уважения национального суверенитета в Арктике. Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны», — подчеркнул Трамп на совместной пресс-конференции.

    Лидеры стран также обсудили вопросы торговли между США и Европой и возможные альтернативы китайским телекоммуникационным технологиям нового поколения.

    Ранее стало известно, что в Арктике на боевое дежурство заступили первые российские комплексы С-400. Ими полностью перевооружили зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля. Обучение на новой технике личный состав уже прошел.