«Они там есть, и нам это не нравится». Трамп разрешил некоторым странам решать дела Арктики

Глава Белого дома встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисто и выразил обеспокоенность по поводу растущего интереса России и Китая к Арктике. Президент США считает, что у Китая нет права на претензии к региону.

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«Америка и Финляндия сотрудничают в деле продвижения стабильности, свободы судоходства и уважения национального суверенитета в Арктике. Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны», — подчеркнул Трамп на совместной пресс-конференции.

Лидеры стран также обсудили вопросы торговли между США и Европой и возможные альтернативы китайским телекоммуникационным технологиям нового поколения.

Ранее стало известно, что в Арктике на боевое дежурство заступили первые российские комплексы С-400. Ими полностью перевооружили зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля. Обучение на новой технике личный состав уже прошел.