Эксклюзив 26 мая 2023, 02:45 «Они свою задачу выполнили». Бывший нардеп Царев рассказал, заморозят ли США конфликт на Украине Царев: США начнут замораживать украинский конфликт к осени по корейскому сценарию

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США начнут замораживать украинский конфликт к осени, максимум — к весне. Но им может помешать в этом Британия, у которой в этой ситуации другие интересы. Таким мнением поделился бывший украинский нардеп Олег Царев с Аксиньей Гурьяновой на вечернем стриме «360».

«У США скоро выборы, у США главная проблема — Китай. По России, по Германии они свою задачу выполнили. Поэтому существует большая вероятность, что Соединенные Штаты — и об этом пишут многие журналисты, аналитики — будут стараться к осени, максимум к весне замораживать конфликт», — поделился мнением политик.

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Замораживать его будут, скорее всего, по корейскому сценарию — других вариантов не предвидится. Но США могут помешать Великобритания, у которой интерес заключается в намерении стать одним из центров европейской силы.

«У Великобритании в этом конфликте задача стать региональной страной № 1, стать региональным центром. Она понимает, что скорее всего США в этой гонке проиграют. Скорее всего, в мире будет много центров силы. И она хочет стать европейским центром силы», — пояснил Царев.

Он добавил, что именно поэтому Лондон хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался и дальше, а Россия применила ядерное оружие и получила ярлык «страна-изгой».