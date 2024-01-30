Мир 30 января 2024, 03:55 «Они сражались за Байдена». Белый дом раскритиковали после слов о гибели солдат США Newsweek: пресс-секретарь Белого дома опозорилась из-за слов о смерти солдат Unsplash

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени президента Джо Байдена. Высказывания Жан Пьер вызвали негативную реакцию среди общественности, сообщил журнал Newsweek.

«Наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся отважными военными, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее», — сказала она.

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Пресс-секретарь губернатора Флориды Джереми Редферн назвал слова Жан-Пьер отвратительными. Консервативная медиакомпания Proud Elephant выступила с призывом проявить немного уважения к погибшим, сделав акцент на эксплуатации слова «народ» в ответе пресс-секретаря Байдена.

По данным Центрального командования ВС США, в минувшее воскресенье при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 34 получили ранения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.