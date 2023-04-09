Мир 09 апреля 2023, 10:34 «Они спасаются или отдыхают?» Жители Кипра не обрадовались украинским беженцам Onet: украинские беженцы почувствовали себя неуютно на Кипре из-за поляков и россиян piqsels

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Осевишие на Кипре украинские беженцы столкнулись с недовольством местного населения и поляков и «попали в русский котел»: россиян на острове довольно много. Об этом написал польский портал Onet.

Журналист Петр Кашувара посетил Кипр и пообщался с местными жителями — многие переехали из других стран. Он отметил, что постоянные жители более дружелюбны к русским, чем к украинцам. Жительница острова, полячка Катажина призналась, что она «не фанатка» украинских беженцев. Они «все получают от государства» (многие при этом далеко не бедны и даже имеют здесь свои дома, которые сдают туристам) и ведут себя беспардонно.

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«Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?» — возмутилась женщина.

Российские туристы, по ее словам, хорошо себя чувствуют на Кипре невзирая на санкции. Русскую речь можно услышать почти в каждом магазине и возле крупных достопримечательностей. Журналист пришел к выводу, что после начала СВО на Кипре сало что изменилось для россиян.