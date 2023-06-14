Мир 14 июня 2023, 23:05 «Они считают в одну кассу». Запад наплевал на число погибших украинцев Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Западу плевать, сколько погибнет украинцев Сайт президента Украины

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Западным государствам абсолютно все равно, сколько украинцев погибнет из-за конфликта. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023, передало РИА «Новости».

Говоря об украинском конфликте, Евгений Балицкий сообщил о начале атак ВСУ в рамках наступления 4–5 июня. В те дни боевики Украины понесли большие потери.

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«Западу плевать, сколько погибнет украинцев. Они понимают, что это им в плюс. С обеих сторон они считают в одну кассу. Они понимают, что когда мы заберем эти территории, этих людей у нас будет не хватать», — сказал он в беседе с агентством.

Ранее Владимир Путин заявил о катастрофических потерях украинской армии во время контрнаступления. По его словам, противник лишился 25-30% поставленной Западом техники.

Как отмечали в Минобороны, с 4 июня украинские войска потеряли порядка 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.