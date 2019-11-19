«Они сами больные». Трамп прокомментировал сообщения о своем сердечном приступе

Президент США Дональд Трамп впервые лично прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы был госпитализирован с сердечным приступом. Он заявил, что в субботу был на плановом медосмотре.

По данным ТАСС, чтобы не тратить на это время в «плотный 2020 год» в период выборов, он решил пройти медобследование пораньше.

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«Вернулся, а жена спрашивает: „Дорогой, все в порядке? Они [СМИ] сообщили, что у тебя был сердечный приступ“. Я спросил, почему у меня был сердечный приступ. „Потому что был в медицинском центре“», — пожаловался Трамп.

Он добавил, что пробыл в больнице недолго. Навестил семью раненного американского солдата и очень быстро вернулся домой. Супруга встретила сообщением, что узнала из новостей CNN о сильных болях у него в груди и предположительном сердечном приступе.

«Эти люди [журналисты] больные. Пресса в этой стране опасна. У нас нет свободы слова, у нас очень коррумпированные СМИ», — подчеркнул Трамп.

Он напомнил, что еще на прошлой неделе его пресс-секретарь Стефани Гришэм предупреждала, что в преддверии напряженного 2020 года он решил воспользоваться «свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного медицинского обследования» в госпитале имени Уолтера Рида (штат Мэриленд).

После посещения больницы Гришэм сообщила, что на здоровье президент не жалуется.