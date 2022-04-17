Российские вооруженные силы оказывали поддержку жителям Мариуполя, тогда как об украинских военных местные даже не хотят слышать. Об этом пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали горожане.

«Приехали, технику дали, БТРы. Много было лежачих, бабушек, дедушек. Несколько ходок нам организовали, выехали. Жилья просто не осталось», — рассказала местная жительница Надежда.

Украинские националисты прикрывались жителями Мариуполя в качестве живого щита, выставляя их по необходимости под огонь.

«Нам помощь оказывает российская армия, ничего не хотим слышать о наших „защитниках“, которые прятались за нашими юбками и прятали людей в подвалы. Люди шли в свои квартиры, хотели взять покушать детям, их посылали матом. Мир увидел, кто есть кто», — добавила горожанка Наталья.

Накануне Минобороны РФ предложили заблокированным в Мариуполе нацистским формированиям добровольно сложить оружие. Каждому сдавшемуся в плен гарантировали сохранение жизни и соблюдение их прав в соответствии с Женевской конвенцией.