Мир 11 февраля 2024, 19:44 «Они презирают его». Готовность украинцев подчиняться Сырскому поставили под сомнение Экс-агент ЦРУ Джонсон предположил, что солдаты ВСУ не будут подчиняться Сырскому Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон засомневался, что украинские солдаты будут подчиняться приказам нового главкома армии Александра Сырского. В интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший агент заявил, что военачальника ненавидят многие командиры и офицеры.

«Они презирают его. Они видят в нем убийцу — но не россиян, а украинцев», — заявил Джонсон.

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Бывший сотрудник американской разведки добавил, что в Вооруженных силах Украины — чудовищный кадровый голод. А власти устроили кадровые перестановки, когда у армии даже не хватает офицеров. Джонсон признался, что его удивило такое решение.

«По всем направлениям происходит коллапс, огромный беспорядок», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ избежать «застоя» в зоне спецоперации. При этом украинской армии не только остро не хватает людей, но и вооружения.